България буквално помете конкуренцията на „Евровизия 2026“, след като DARA и „Bangaranga“ спечелиха убедително както сърцата на публиката, така и доверието на журитата в цяла Европа и извън нея. Страната ни триумфира с внушителните 516 точки, от които 312 дойдоха от зрителския вот, а 204 – от професионалните журита.

Кои страни дадоха най-много точки на "Бангаранга" и кои най-малко?

България получи максималните 24 точки – по 12 от публиката и 12 от журито, от Литва, Дания и Австралия. Великобритания и Армения също се наредиха сред най-големите поддръжници на DARA, давайки по 22 точки.

Силна подкрепа дойде още от Люксембург, Израел, Кипър и Малта, а балканските страни също не скриха симпатиите си към българската песен. Сърбия даде 17 точки, Гърция – 16, Румъния – 12, а Хърватия и Черна гора също се включиха с високи оценки.

„Bangaranga“ е най-гледаната песен сред всички на конкурса Евровизия 2026

Любопитно е, че „Bangaranga“ впечатли не само Европа, но и световната публика, която също присъди максималните 12 точки на България. Австрийската публика – домакин на тазгодишното издание – също оцени високо българското изпълнение и даде пълен актив от 12 точки.

На фона на масовата подкрепа обаче една държава се открои с най-слаб вот към България – Украйна. Именно оттам страната ни получи едва 4 точки и това се оказа най-ниският резултат за DARA от всички гласували държави. По-сдържана подкрепа дойде още от Португалия с 6 точки и Финландия със 7.

Така с безапелационен резултат България не просто спечели „Евровизия“, а записа една от най-убедителните победи в историята на конкурса.

От своя страна Владимира Илиева, която беше определена за говорител на българското жури, обяви, че нашата страна дава 12 точки на Малта.