Сигнал за пътнотранспортно произшествие в град Цар Калоян е подаден около 04:30 ч. на 17 май на телефон 112. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

На място е установено, че джип „Гранд Чероки“, управляван от 22-годишен мъж от село Бъзовец, община Две могили, се е движел в посока Русе, когато водачът губи контрол над автомобила при десен завой.

Вследствие на инцидента автомобилът последователно блъска 15 метални оградни колчета, разположени на тротоара, както и две липи.

Пристигналите на място полицейски служители тествали водача с дрегер, който отчел 1,32 промила алкохол в издишания въздух. От мъжа е взета и кръвна проба за химичен анализ.

По случая е образувано бързо производство.