Пазарът на недвижимите имоти определи победителите в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”. Това са Вероника и Мирослав от отбор INclusive. Те грабнаха рекордната за риалити формат награда от 115 950 евро. Състезанието беше изключително оспорвано, а разликата между реализираната от тях печалба в сравнение с тази на конкурентите им е под един процент.

Финалът на първото у нас брокерско риалити беше изпълнен със силни емоции и приятни изненади. Семействата за първи път видяха как конкурентите им са преобразили имотите. Това предизвика у тях чувство на удовлетворение, но и признания за достойна конкуренция.

Христо Конов

Ожесточена битка имаше и между капитаните на отборите Ралица Ценова и Евелин Апостолов. Те съпреживяха емоциите на финалната права, а Евелин не скри сълзите си, когато обявиха имената на победителите.

Надпреварата между двете семейства в индивидуалните задачи завърши с четири на две в полза на отбор Home2U. Елена и Мартин, както и Вероника и Мирослав споделиха колко щастливи са от преживяното в риалити формата и бяха категорични, че отново биха се впуснали в това приключение. “Ще запомним всичко от това преживяване и ще ни липсва - и екипа, и живота пред камера, и състезанието”, споделиха победителите.

Риалити форматът разкри детайли от работата на брокерите и тънкости в ремонтните дейности, които могат да бъдат от полза на всеки зрител.

