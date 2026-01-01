Зоологическа градина - София кани посетителите на среща с едни от най-ключовите за екосистемите видове по време на събитието „Ден на лешоядите“.

На 16 май (събота) пред Голямата волиера за хищни птици ще бъде представена и най-новата постоянна фотоизложба „ЛЕШОЯДИ ОТ ЕВРОПА И АФРИКА“, която разкрива разнообразието и природозащитния статус на тези птици.

Столична община

Програмата започва в 11:00 ч. с образователни щандове и тематични арт ателиета, където биолозите от Екологичния научно-образователен център ще представят пред малки и големи важната екологична роля на лешоядите. Посетителите ще имат възможност да наблюдават с бинокъл живеещите във волиерата белоглави и черни лешояди, както и да научат повече за заплахите пред четирите вида, срещащи се в България. В 12:00 ч. ще се проведе демонстрационно хранене на лешоядите, а в 12:30 ч. Куратор на изложбата е д-р Катерина Зарева-Симеонова, отговорник на Екологичиня научноизследователски образователен център в зоопарка.

Експозицията включва забележителни фотографии на 11 вида африкански и европейски лешояди, дело на природозащитниците Яна Барзова и Ивайло Зафиров. Кадрите са заснети в България, Танзания, Кения и Южна Африка, а научен консултант на проекта е доц. д-р Борис Николов (ИБЕИ-БАН). Изложбата има за цел да повиши осведомеността за заплахите пред тези застрашени птици, сред които са загубата на местообитания, отравянията и бракониерството.

Софийският зоопарк има дългогодишни традиции в отглеждането на лешояди, започващи още от неговия основател Княз Фердинанд, чиято първа птица в колекцията е била именно черен лешояд. Днес зоопаркът участва активно в програми за размножаване и връщане в природата на застрашените видове, включително и в проекта за възстановяване на изчезналия от българската фауна брадат лешояд. Тъй като присъствието на лешоядите в природата е индикатор за чиста околна среда, опазването им е от критично значение.

Участието в събитието е безплатно за всички посетители на зоопарка.