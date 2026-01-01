20-годишен мъж с инсулт беше спасен в Неврологичното отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново.

В отделението вече успешно прилагат един от най-съвременните методи за лечение на инсулт – "Метализе". Това е по-нова стъпка в лечението на мозъчния инсулт с много по-добър профил и значително по-малък риск от кръвоизливи. Методът е подобен на интравенозната тромболиза, но медикаментът, който се използва, е нов. Начинът на въвеждане в организма също е различен, заявиха от болницата.

„Прави се еднократна инжекция, докато при тромболизата е необходимо използването на перфузор, а веществото се въвежда около час. При новия метод става въпрос за едно убождане, което разбива тромба, а това значително скъсява времето за реакция“, обясни началникът на Неврологичното отделение д-р Ангел Ангелов.

Това съвременно лечение вече е приложено при няколко пациенти с мозъчен инсулт, а резултатите са изключително добри. Сред тях е и 20-годишният младеж с вроден проблем, който в началото на май постъпил в болницата, след като внезапно получил тежка симптоматика – невъзможност да говори и увреждане на десните крайници. Установено било, че има запушване от тромб на едната централна мозъчна артерия. Екипът от невролози – д-р Виктория Янева и д-р Галина Събева – веднага предприел прилагането на „Метализе“ под координацията на д-р Ангел Ангелов. Процедурата преминала успешно и момчето е изпратено за последващо отстраняване на тромба в УМБАЛ „Медика“ – Русе.

Младежът е изписан от болницата без никакви усложнения и поражения след прекарания инсулт.

Използването на този иновативен метод дава възможност на пациентите от региона за достъп до съвременно лечение на световно ниво.