Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей обвини САЩ и Израел, че се опитват да „разделят“ иранската нация, след като са претърпели „решителен удар“ по време на войната в Близкия изток.

Моджтаба Хаменей заяви в писмено послание, че „злонамереният враг“ се стреми да „посее семената на съмнението, отчаянието, страха, недоверието и раздора“ сред обществото.

„В борбата срещу тези зли намерения всеки трябва, чрез непоколебимост, прозрение, запазване на единството и сплотеността да неутрализира зловещия им заговор“, се посочва в изявлението му.

Посланието на третия върховен лидер на Иран беше прочетено от молитвен водач в мавзолея на основателя на Иранската ислямска революция, аятолах Рухола Хомейни, по повод 37-ата годишнина от смъртта му.

Революцията от 1979 г. свали подкрепяния от САЩ шах Мохамед Реза Пахлави, с което сложи край на династията, предаде АФП.

След смъртта на Хомейни през 1989 г. Али Хаменей го наследи като върховен лидер, докато не беше убит на 28 февруари тази година по време на американски и израелски удари, които предизвикаха регионална война.

Конфликтът беше прекратен със споразумение за примирие на 8 април, последвано от преки и посреднически преговори за трайно прекратяване, които обаче не доведоха до споразумение.

От 1989 г. насам всеки на 4 юни Али Хаменей изнасяше реч по повод честването. Тази година в мавзолея стоеше празен стол с неговия портрет, според кадри, излъчени от мястото.

Моджтаба Хаменей, който наследи баща си, не се е появявал публично от избирането му през март и се е обръщал към иранците единствено чрез писмени изявления.

Според прякото предаване в мавзолея в южната част на Техеран бяха изложени негови портрети, както и тези на двамата предишни върховни лидери.

Участниците развяваха знамето на Ислямската република и транспаранти на ливанската групировка Хизбула, подкрепяна от Иран.

Иран обвърза всяко споразумение със САЩ за прекратяване на войната с по-широко прекратяване на враждебните действия в целия регион, включително в Ливан, където Хизбула предприе атаки срещу Израел в подкрепа на Иран.