В двора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в София ще бъде отслужен празничен църковен водосвет по случай патронния празник на българските пожарникари, свързан със свети пророк Илия, съобщиха от пресцентъра на МВР.

По традиция в деня на свети пророк Илия (Илинден, 20 юли), пазител на хората от бедствия, се отслужва заупокойна молитва за загиналите при изпълнение на служебния си дълг огнеборци.

Демерджиев: По-готови сме в сравнение от миналата година, ще подготвим по-добре пожарникари и доброволци

Нашите пожарникари многократно са доказали професионализма си, но за да бъдат докрай ефективни, трябва да влагаме ресурс в тяхното обучение, да ги обезпечим технически, каза в началото на седмицата вътрешният министър Иван Демерджиев на церемония по предоставяне на ново оборудване на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., която е съфинансирана от Европейския съюз.