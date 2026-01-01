ТЕЦ „Бобов дол“ е спрял работа от 01:00 часа тази сутрин поради техническа авария, съобщиха от ръководството на въглищната централа.

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​Причината за спирането на мощностите е възникнал пробив в парогенератора, съобщи директорът на централата инж. Чавдар Стойнев. По думите му, подобни повреди не са необичайни в производствения процес и в момента се работи по стандартната процедура за отстраняването им.

ТЕЦ „Бобов дол“ преустанови работа

​Очаква се ремонтните дейности да приключат и проблемът да бъде напълно отстранен до понеделник, допълни Стойнев. Той увери, че ТЕЦ „Бобов дол“ продължава да подава електроенергия за нуждите на националната електроенергийна система съобразно техническото състояние на съоръженията.