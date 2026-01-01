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ТЕЦ „Бобов дол“ е спрял работа от 01:00 часа тази сутрин поради техническа авария, съобщиха от ръководството на въглищната централа.

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​Причината за спирането на мощностите е възникнал пробив в парогенератора, съобщи директорът на централата инж. Чавдар Стойнев. По думите му, подобни повреди не са необичайни в производствения процес и в момента се работи по стандартната процедура за отстраняването им.

ТЕЦ „Бобов дол“ преустанови работа

​Очаква се ремонтните дейности да приключат и проблемът да бъде напълно отстранен до понеделник, допълни Стойнев. Той увери, че ТЕЦ „Бобов дол“ продължава да подава електроенергия за нуждите на националната електроенергийна система съобразно техническото състояние на съоръженията.

 

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
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Кюстендил