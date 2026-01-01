ТЕЦ „Бобов дол" ще излъчва видео в реално време, на което ще се вижда централата, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Започваме монтиране на камери. До дни от сайта на ТЕЦ „Бобов дол" ще можете да виждате централата в реално време. „Стига с манипулации и изкривени данни. Започваме монтиране на камери", посочват от пресцентъра. Оттам поясняват, че ТЕЦ „Бобов дол" работи публично и открито с обществеността. Монтирането на камери и излъчването в реално време ще сложи край на разпространяването на едни и същи кадри, целящи да компрометират централата, посочват още от пресцентъра на дружеството.

Тази сутрин жители на с. Големо село и села в община Бобов дол затвориха за пореден път пътя за града в знак на протест срещу продължаващото замърсяване на въздуха от ТЕЦ „Бобов дол“.