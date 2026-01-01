Вълна от политически реакции предизвика препоръката на Европейската комисия България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Повод за острите коментари стана и предшествалото го изявление на финансовия министър Гълъб Донев, според когото реалният дефицит в момента достига 7,4% от БВП, а не 3%, както е било представяно досега. Опозицията реагира на новината, като сметна, че това е преувеличена тревога и че не е невъзможно ситуацията да се овладее.

От ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова заяви, че ако министърът на финансите говори за подобни данни, вероятно има основания за тревога. Според нея обаче намаляването на дефицита до 3% е напълно възможно, ако кабинетът предложи адекватни мерки в новия бюджет.

Петкова отхвърли твърденията за „скрити фактури по чекмеджетата“ от времето на предишното управление. Тя подчерта, че всички разходи са били осчетоводени и законно отразени в бюджета за 2025 г. Според нея управляващите трябва да спрат с оправданията и да започнат реални действия и реформи.

Бившият финансов министър Асен Василев определи думите на Гълъб Донев като преувеличени и припомни, че през 2023 г. същият екип е прогнозирал дефицит над 6%, а в крайна сметка годината е приключила с около 2% дефицит, потвърден от Евростат.

Според Василев проблемът може да бъде решен с ограничаване на ненужните разходи в администрацията. Той даде пример с периода, когато е поел финансовото министерство и са били орязани средства за издръжка, ремонти и служебни разходи. По думите му при сегашния ръст на приходите държавата има възможност да върне дефицита в нормални рамки.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ коментира и промените при пенсиите. Според него новите пенсии след 1 юли ще бъдат по-ниски с около 30 евро при еднакви условия, което той определи като несправедливо и противоконституционно.

От „Демократична България“ също поставиха под съмнение данните за дефицита. Депутатът Мартин Димитров заяви, че партията ще внесе законопроекти за оптимизиране на разходите и ограничаване на бюджетния дефицит.

Според него управляващите създават излишна паника вместо да представят ясен план за реформи. Димитров припомни, че и през 2023 г. служебният кабинет е прогнозирал значително по-висок дефицит от реално отчетения в края на годината.

От „Възраждане“ определиха ситуацията като „далеч не толкова черна“. Депутатът Димо Дренчев заяви, че управляващите подготвят обществеността за бъдещи неуспехи, като постоянно говорят за тежко наследство.

Според него обаче без реформи дефицитът действително може да надхвърли 7%. Дренчев призова правителството да предприеме реални мерки и да работи за постепенно връщане към балансиран бюджет. Той отправи критики и към увеличаването на разходите за отбрана, които според него са прекомерни.

Междувременно парламентът прие на второ четене промени в удължителния закон за бюджета, включително намаляване на партийната субсидия и промени при пенсиите, отпуснати след 1 юли.