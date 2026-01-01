През изминалата седмица лидерите на страните членки на НАТО получиха необичаен подарък от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, който беше домакин на тяхната среща на върха в Анкара - револвер с шест патрона към него. Новината за странния подарък бързо обиколи социалните мрежи и породи коментари, че Ердоган е непредсказуем лидер, който поднася на своите съюзници „необичаен“, дори леко заплашителен подарък, в разрез с традиционните дипломатически обичаи, отбелязва френската емисия на „Евронюз“.

Лидерите на различни страни членки на алианса „отредиха различна съдба“ за подаръка, обобщават Франс прес, Ройтерс и Асошиейтед прес. Някои го показаха на медиите, други го оставиха в респективите си посолства в Анкара, а трети решиха да го предоставят на държавните колекции с официални подаръци или на музеи.

Къде е подареният на Румен Радев револвер от срещата на НАТО в Анкара

Първоначално световните агенции съобщиха, че револверът е бил „Гюмюшай 357 Магнум“, но после стана ясно, че е бил револвер „Сарсълмаз“ SR 38, с дизайн, наподобяващ на модела на „Гюмюшай“, което е довело и до объркването.

Подаръкът напомни, че в последните години Турция се превърна в третия по големина износител на леко стрелково оръжие в света и възнамерява още повече да развива своята оръжейна индустрия, отбелязва „Евронюз“.

Турските медии съобщиха, че подаръчният револвер е бил персонализиран за всеки лидер, тоест върху всеки един револвер е било изписано името на съответния лидер, припомня Франс прес. Револверите са били придружени и от подписано копие на превода на английски на биографията на Ердоган, озаглавена „Политика на куража: Ердоган и възходът на Турция“, както и от лично писмо от турския лидер до всеки един от високопоставените му гости и специална писалка за всеки от тях, добавят френската агенция и френската емисия на „Евронюз“.

Подаряването на огнестрелни оръжия на приятели и съюзници е съвременна версия на ритуала по подаряване на церемониални мечове - една широко разпространена практика сред европейските аристокрации през вековете. Френските крале например връчвали парадни мечове с надпис „Ex Dono Regis“ („Подарено от краля“) като награда за отличили се бойци на бойното поле, разказва „Евронюз“.

През 50-те години на 19-и век американският оръжеен конструктор Самюъл Колт пътувал из Европа и Османската империя и лично подарил на османския султан Абдул Меджид револвер, инкрустиран със злато и изработен специално за него. Пред султана Самюъл Колт се похвалил и че руснаците вече купували неговите продукти. Султанът веднага поръчал 5000 екземпляра от револвера.

Само няколко месеца по-рано Колт използвал абсолютно същия аргумент пред руснаците, като лично подарил на руския император Николай Първи в края на 1854 г., по време на Кримската война, револвери със златна украса и американски патриотични мотиви. Показателно е, че американските оръжейни производители снабдявали и двете воюващи страни по време на този конфликт, отбелязва френското издание на "Евронюз".

Конкурентът на Колт - Оливър Уинчестър, постъпил по подобен начин, но на американска земя. Той поръчал позлатена и богато гравирана пушка „Хенри“, която лично връчил на президента Ейбрахам Линкълн с очевидната надежда да спечели благоволението на президентската администрация при сключването на военни договори.

През годините действащи американски президенти и други високопоставени държавни служители многократно са получавали оръжия като подарък от граждани, организации на ветерани или оръжейни производители.

Така например Джон Кенеди е получил револвер „Колт“, украсен с президентския печат и инициалите „JFK“, чийто сериен номер бил Пи Ти 109, което пък било името на патрулния катер, който той командвал през Втората световна война. По време на президентския си мандат Хари Труман получил няколко уникални оръжия, сред които богато украсен боен пистолет „Колт“ и офицерски модел револвер „Колт“ 22“, лично подарени му от президента на компанията производител. Президентът Теодор Рузвелт получил изящно гравирана двуцевна пушка от оръжейния вносител Фредерик Адолф, като целта на подаръка била очевидно популяризиране на неговите продукти.

През 1959 г. Никита Хрушчов пристигнал във Вашингтон за първото посещение на съветски комунистически лидер в САЩ и лично избрал две пищно гравирани ловни пушки като подарък за президента Дуайт Айзенхауер и министъра на отбраната Нийл Макелрой. Пушките, произведени в оръжейните заводи в Ижевск и украсени с ръчно изваяни ловни сцени от злато и сребро, преминали безпроблемно през американските митници въпреки разгара на Студената война.

Съвсем наскоро – през 2019 г. – чешкият министър-председател Андрей Бабиш подарил на американския президент Доналд Тръмп позлатен пистолет „CZ 75“ лимитирана серия, произведен в Чехия. „Гордеем се, че нашият продукт беше избран за държавен подарък от Чехия за президента на САЩ“, заяви производителят на оръжието, компанията „Чешка збройовка“.

Понякога подобни оръжейни подаръци предизвикват инциденти. През декември 2022 г. началникът на полската полиция Ярослав Шимчик донесъл от Украйна противотанков гранатомет, който получил като подарък. Оръжието избухнало в кабинета му, леко го ранило и причинило сериозни материални щети в сградата на полската полиция във Варшава.

Обикновено на срещите на върха подаръците, които се връчват, са по-традиционни и типични за страната домакин. Така например на срещата на върха на Алианса в Хага миналата година сред подаръците имало и типични нидерландски вафли. А на срещата на върха на Г-7 в Италия през 2024 г. лидерите на Голямата седморка получиха бурканче течен шоколад „Нутела“. Тази година на срещата на върха на Г-7 в Евиан във Франция домакинът Еманюел Макрон изненада гостите си с персонализиран велосипед.

По-нетипични подаръци обикновено прави Пекин под формата на панди, като това е така наречената „панда дипломация“, при която гигантски панди са предоставяни за определен период от време на чуждестранни зоопаркове.

С идването на власт в Япония на премиерката Санае Такаичи зачести "манга дипломацията", при която творци на манга комикси подаряват на чуждестранни лидери свои произведения. Такаичи въведе и "барабанената дипломацията", при която определени нейни гости са удостоявани с честта да свирят с нея на барабани.

Така че по странност револверите, подарени от Ердоган на лидерите на страните от НАТО, си имат достойни конкуренти.

По случайно съвпадение броени дни след този странен подарък някои от неговите получатели – лидерите на Италия, Германия, Франция и Великобритания – се оказаха в черния списък на Техеран, след като бяха нарочени, че с действията си са допринесли за смъртта на аятолах Али Хаменей. В списъка попаднаха естествено и лидерите на Израел и на САЩ, както и още няколко израелски и американски представители, отбелязват италиански и френски медии, сред които АНСА, Бе Еф Ем Те Ве, „Ти Джи ком 24“, „Оупън онлайн“ и др.

Любопитното е, че лидерите на Италия, Германия, Франция и Великобритания бяха критикувани от американския президент Доналд Тръмп, че не са помогнали на САЩ във войната в Иран. Въпреки това те се оказаха в черния списък на Техеран и де факто сега са под двоен огън. Да имаш револвер за подарък точно в този момент, в който си в черен списък или си под двоен огън, не е никак зле, коментират на шега по този повод в социалните мрежи потребители в Италия и Франция.