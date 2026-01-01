Турски съд нареди предварително задържане на Мелек Акармут, популярна в социалните мрежи с прозвището „Мерилин Монро от Мардин“, поради нейни публикации, оспорващи официалната държавна версия за събитията преврата от 15 юли 2016 г.

50-годишната Акармут е задържана в югоизточната провинция Мардин, след като органите на реда установиха потенциално престъпно съдържание в профилите ѝ. Повдигнатото обвинение срещу нея е за „публично разпространение на подвеждаща информация“ съгласно въведения през 2022 г. член 217/А от Турския наказателен кодекс.

Повод за правоприлагащите действия стана нейна публикация в платформата Instagram, в която тя написа следното: „Неотговорените въпроси от 15 юли: Къде е докладът на парламента от 15 юли? Преврат — ако вярваш на това.“

Близки на задържаната публикуваха изявление, в което подчертават, че Акармут е лишена от свобода единствено заради изразяване на лично мнение. Съгласно турското законодателство визираният състав от Наказателния кодекс предвижда лишаване от свобода от една до три години за разпространение на невярна информация, целяща да предизвика паника или тревога по отношение на вътрешната и външната сигурност на страната.

Законът е обект на остри критики от страна на международни правозащитни организации, според които неясните дефиниции се използват за потискане на алтернативни гледни точки. Критиците често припомнят, че парламентарната комисия за разследване на преврата публикува само проектодоклад през 2017 г., но окончателният документ никога не бе официално оповестен или обсъден.

Мелек Акармут придоби широка популярност в Мардин чрез своя ексцентричен стил, вдъхновен от американската киноикона Мерилин Монро. Тя развива търговска дейност и е разпознаваема фигура с благотворителните си инициативи за подпомагане на бездомни животни.

Арестът ѝ съвпадна по време с този на Насух Махруки – основател на спасителната организация AKUT, задържан в същия ден по сходни обвинения за подлагане под въпрос на официалния разказ за събитията от 2016 година. Тези действия на съдебната власт в Турция се провеждат на фона на засилен институционален контрол върху публичните коментари и дебати в навечерието на 10-ата годишнина от неуспешния опит за преврат.