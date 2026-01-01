Съединените щати ще предприемат „невиждани досега“ мерки срещу Иран, обяви американският министър на финансите Скот Бесънт, цитиран от Ройтерс.

„Очаквайте още съобщения през следващата седмица, защото ще приложим мерки, каквито досега не са виждани в историята на икономическата изолация на държава“, заяви Бесънт в интервю за „Нюзмакс“.

По думите му действията ще включват комбинация от безпрецедентна икономическа изолация и продължаваща блокада на Ормузкия проток.

„Това ще бъде комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища“, каза американският финансов министър.

Изявлението идва на фона на засиленото напрежение между Вашингтон и Техеран и информацията за предполагаеми заплахи срещу американския президент Доналд Тръмп.

САЩ не могат да потвърдят предупрежденията на Израел, че Иран готви покушение срещу Тръмп

Предупреждения за възможно покушение срещу Тръмп

През изминалата година САЩ са получили няколко предупреждения от Израел, че Иран може да подготвя покушение срещу Тръмп. Това съобщиха пред Ройтерс един настоящ и двама бивши представители на американската администрация.

Според тях сигналите са били предадени на американските разузнавателни служби, а в някои случаи израелски представители са информирали директно високопоставени служители в Белия дом.

Сред предполагаемите сценарии са били нападение със снайперист или наемането на извършител, който да атакува Тръмп с нож по време на голямо публично събитие.

Сигналите започнали да постъпват в навечерието на 12-дневната война с Иран през юни миналата година и зачестили преди решението на САЩ да се включат във войната с Техеран през февруари.

Най-подробното предупреждение било получено преди срещата на върха на НАТО в Анкара миналия месец. Според източниците израелското разузнаване е предупредило Белия дом, че Иран може да опита да убие Тръмп по време на пътуването му с президентския самолет „Еър Форс 1“.

Един от разглежданите сценарии предвиждал използването на ракета, изстреляна от преносим зенитно-ракетен комплекс.

Американското разузнаване обаче не е успяло независимо да потвърди достоверността на конкретната информация. Турските разузнавателни служби също не са разполагали с доказателства, които да потвърдят израелското предупреждение.

Въпреки това Белият дом и „Сикрет Сървис“ са предприели допълнителни мерки за сигурност. Сред тях е била и тайна операция за смяна на самолета на Тръмп при завръщането му от Турция.

Американската разузнавателна общност отдавна смята, че Иран има мотив да търси отмъщение срещу Тръмп за убийството на иранския военен командир Касем Солеймани през 2020 г. ЦРУ обаче не е успяло да потвърди част от конкретните предупреждения, предоставени от израелското разузнаване, посочват източниците на Ройтерс.