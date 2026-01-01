Министерството на правосъдието публикува програмата за управление на България в сектор „Правосъдие“, приета от правителството тази седмица.

Основната цел е провеждането на стратегически реформи за легитимно правосъдие - прозрачна кадрова политика, дигитализация, децентрализирана прокуратура и европейски стандарти в съдебната система, пишат от ведомството.

За преодоляването на тези негативи приоритетно ще се работи паралелно в няколко направления:

- Възстановяване на институционалната легитимност в съдебната власт чрез промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), насочени към подготовка на легитимен избор на нов Висш съдебен съвет и нов Инспекторат към ВСС.

- Конституционна реформа.

- Укрепване на независимостта и отчетността на съдебната система посредством изменения в ЗСВ във връзка с необходимостта от детайлни правила при избор на главен прокурор, председател на ВКС и председател на ВАС, вкл. въвеждането на механизъм за публична управленска отчетност.

- Ограничаване на дългосрочното командироване, в съответствие с европейските стандарти с цел повишаване на интегритета и прозрачността в кадровите решения.

- Промяна на механизма за разследване на главния прокурор и неговите заместници, регламентиран в НПК и ЗСВ, с оглед гарантиране на пълна процесуална, йерархична и практическа независимост предвид констатираните проблеми, свързани с непълна уредба на процесуалните действия, липса на самостоятелен оперативен ресурс, липса на ясно разписан контрол и законодателни празноти, което да доведе до децентрализация и отчетност в прокуратурата.

- Засилена антикорупционна политика с въвеждане на редица законодателни мерки, както и приемане и ефективно изпълнение на нормите на нов закон, регламентиращ създаването и функционирането на Комисията за противодействие на корупцията.

- Законодателни изменения, насочени към ускоряване на гражданското производство чрез оптимизиране и окрупняване на отделните производства, намаляване на натовареността на съдебните органи и рационализиране на съдебната инфраструктура и институционална децентрализация.

- Модернизация на наказателното правосъдие чрез изработване на нов Наказателен кодекс и съществена реформа на НПК, основаващи се на отделна концепция за наказателна политика, насочена към преодоляване на натрупания формализъм, осъвременяване на системата на престъпленията и наказанията и съкращаване на времето до окончателен съдебен резултат, без да се жертват гаранциите за справедлив процес.

- Регламентиране на изцяло нова рамка за е-правосъдие и употреба на изкуствен интелект.

- Подобряване на пенитенциарната система.