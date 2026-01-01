16 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив.

Разбито е свърталището на групата.

На мястото има нацистки символи и фашистки знаци, а сред тях има и малолетни. Към момента не се съобщава каква е конкретната съпричастност на всеки от задържаните, както и колко от тях са малолетни или непълнолетни.

Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации.

По-късно началникът на ОД на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов отхвърли предварителната информация, че лицата, чието задържане тече, са в пряка връзка с убийството на Младежки хълм. По думите му сред хората няма и непълнолетни.

Акцията се провежда в частен клуб, който се свързва с националистическото движение "Кръв и чест".

Служители на полицията отвеждат посетители на клуба към Второ РУ за снемане на обяснения.

По информация на NOVA адвокат на задържаните е опитал да осуети влизането. Става дума за Стоян Мемцов.

Очаква се полицията и ДАНС да дадат повече подробности за операцията.