Княжеският двор на Лихтенщайн обяви днес, когато страната отбелязва националния си празник, че въвежда равенство между половете при наследяването на трона, предаде Франс прес.

Отсега нататък първородното дете в монархическото семейство, независимо дали е момиче или момче, ще бъде престолонаследник.

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„Редът за наследяване на трона преминава от мъжко първородство към абсолютно първородство. Това означава, че в бъдеще първородното дете, независимо от пола му, ще стане наследник на трона и впоследствие принцеса или принц на Лихтенщайн“, се посочва в съобщение на Княжеския двор.

Лихтенщайн е конституционна монархия, ръководена от княз Ханс-Адам Втори от 1989 г., но неговият син, престолонаследникът Алоис, изпълнява функциите на регент и управлява ежедневните държавни дела от 2004 г.

С промяната на реда за наследяване „ние искаме да гарантираме, че както Княжество Лихтенщайн, така и Княжеският двор ще бъдат ръководени от човека, който е бил най-добре подготвен за тази роля“, обяснява престолонаследникът Алоис, цитиран в съобщението.

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„Става дума за синовете и дъщерите на суверена, които израстват във Вадуц и от най-ранна възраст се запознават с особеностите на Княжеството и Княжеския двор“, отбелязва той.

Алоис и съпругата му, София Баварска, имат четири деца, като първородният им син Йозеф Венцел Максимилиан Мария е роден през 1995 г.

Произхождащата от Долна Австрия династия на Лихтенщайн придобива графство Вадуц и владението Шеленберг съответно през 1699 и 1712 г. През 1719 г. двете територии са обединени в княжество в рамките на Свещената Римска империя.

Лихтенщайн днес е разположена между Швейцария и Австрия и има население от около 40 000 души.