На 15 август /събота/ временно ще се ограничи движението по участък от път III-602 Кюстендил – Бобов дол, в село Коняво, за провеждане на традиционния събор. Преминаването на автомобили ще бъде спряно между 12:30 ч. и 23:00 ч., за да се осигури безопасността на участниците и посетителите на празника на селото. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Превозните средства ще се пренасочват по следните алтернативни маршрути:

След моста, преди центъра на селото по ул. „Желю Демиревски“, покрай реката, училището по ул. „П.Р. Славейков“ и излизане на ул. „Ленин“ – над центъра на Коняво;

По пътя над читалището в посока с. Горна Гращица – по ул. „Симеон Иванов“, до ул. „Ленин“, над центъра на Коняво.

Необходимо е шофьорите да се движат внимателно и да следват стриктно поставената временна пътна сигнализация и обходните маршрути.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.