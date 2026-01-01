Спипаха голямо количество контрабандни детски играчки в морски контейнер от Китай, съобщиха от Агенция "Митници".

Митничарите от Бургас са намерили артикули с фигуративни изображения на популярни анимационни герои.

Агенция „Митници“

Стоките са пристигнали с морски контейнер от Китай, внос за България. Установено е, че стоките в контейнера съответстват на декларираните като вид и количество, но сред тях са открити 32 256 детски пластмасови чаши и 11 880 капаци за шишета с фигуративни изображения на известни анимационни герои, обект на интелектуална собственост.

Задържаха над 33 000 контрабандни стоки, открити в контейнери от Китай

След проверка в специализирана европейска информационна система за борба с фалшифицирането и пиратството, митническите служители установяват в случая основателни индикации за нарушени права върху интелектуалната собственост.

Агенция „Митници“

Детските 44 136 артикули са иззети в изпълнение на Регламент (ЕС) №608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на правата върху интелектуалната собственост.

За случая ще бъде уведомен притежателят на защитената международна търговска марка.