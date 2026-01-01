Ураганът “Поло” достигна днес сушата на Мексико със сила от категория 3, предаде Франс прес, позовавайки се на Националния център по ураганите на САЩ.

Уточнява се, че стихията е ударила регион, известен с риболов и земеделие, на тихоокеанското крайбрежие.

Най-малко двама души загинаха при приближаването на урагана „Поло“ към Мексико

С придружаващи ветрове със скорост до 175 км/ч "Поло" достигна сушата на мексиканския щат Долна Калифорния - един от най-изложените в страната райони на урагани, които заплашват да бъдат по-интензивни тази година заради феномена “Ел Ниньо”.