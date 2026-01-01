След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина. На днешното правителствено заседание ще одобрим текста на това споразумение и ще упълномощим министъра на културата да го подпише заедно със своя гръцки колега. Това каза министър-председателят Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Споразуемнието предвижда реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви.

Стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датират още от 1965 г., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки в изградената от цар Самуил базилика на остров Свети Ахил, където е била лятната резиденция на нашия цар, посочи той.

Мощите на цар Самуил се връщат в България: ПП отдаде заслугата на кабинета „Петков“

Шест десетиления не са преставали усилията на България да върне мощите на един от нейните най-велики владетели у нас. На нас се падна историческата чест да го постигнем, заяви Радев и благодари на премиера на Гърция Кириакос Мицотакис.

Днес паметта на цар Самуил обединява, а не разделя двете държави, заяви премиерът. По думите му общото ни членство в ЕС спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.

На 3 октомври, събота, на церемония в Музея на византийската култура в Солун ще бъдат предадени тленните останки на цар Самуил на България. Ще ни бъдат предадени и останките от други два саркофага, открити в същата църква и принадлежащи на цар Гавраил Радомир и на други членове на царското семейство. Тленните останки ще бъдат пренесени до София със самолет "Спартан".

Министър-председателят покани всички българи да посрещнат тленните останки на цар Самуил в 12:30 ч. на 3 октомври на площад „Княз Александър I Батенберг“ в София.

"Да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил. След това с шествие да го изпратим до църквата „Света София“ в последния му път", призова Радев.

Програмата на днешното правителствено заседание предвижда:

Министерският съвет ще разгледа на заседанието си днес проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери за общините през 2026 г. за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт. Това съобщиха от пресслужбата на правителството.

В дневния ред е включен и проект на постановление за приемане на наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините.

Правителството се очаква да обсъди и проект на решение за предприемане на действия за осигуряване на Европейски портфейл за цифрова самоличност в България и за изпълнение на свързаните с него задължения, произтичащи от Регламент (ЕС) 910/2014.

Кабинетът ще разгледа и проект на постановление за изменение и допълнение на наредбата за нормите за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации.