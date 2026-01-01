Изборът на подходяща възглавница зависи не само от предпочитанията за мекота, но и от позата за сън, ширината на раменете и твърдостта на матрака. Според д-р Крис Маккарти, доцент в Манчестърското училище по физиотерапия, няма универсална възглавница, която да е подходяща за всички.

Първо определете позата си за сън

Повечето хора спят настрани, по гръб или по корем. Маккарти не препоръчва спането по корем, тъй като при тази поза главата остава обърната на една страна за продължителен период.

При спящите по гръб трябва да се вземе предвид естествената извивка на горната част на гръбначния стълб. Хората с по-изразена извивка може да се нуждаят от по-висока възглавница.

За тези, които спят настрани, важна е ширината на раменете. По-широките рамене обикновено изискват по-висока възглавница, но има още един важен фактор – матракът.

Значение има и матракът

Колкото по-мек е матракът, толкова повече рамото потъва в него. Затова при мек матрак обикновено е необходима по-тънка възглавница.

При твърд матрак рамото потъва по-малко и за спящите настрани може да е необходима по-дебела възглавница.

Ако възглавницата ви се струва прекалено ниска, можете временно да поставите сгъната кърпа под нея и да променяте броя на сгъванията, докато намерите удобната височина. Това може да даде ориентир и при избора на нова възглавница.

Има ли значение формата?

На пазара се предлагат възглавници, рекламирани като ергономични, ортопедични или контурирани. Според Маккарти обаче доказателствата за предимствата на конкретните форми са ограничени.

При спящите настрани леко по-висока част в зоната на врата може да осигури по-добра опора. Важното е гръбначният стълб да остане в относително неутрална позиция.

Възглавниците с вдлъбнатина в средата и по-високи странични части могат да бъдат подходящи за хората, които спят по гръб. Те обаче не са удобни за всички.

Пух, пера или мемори пяна

Възглавниците с пух и пера могат да осигуряват по-добра циркулация на въздуха и да са по-прохладни през топлите нощи. Недостатъкът е, че могат да променят формата си по време на сън.

Възглавниците с кухи влакна и микрофибър обикновено запазват формата си по-добре, макар че може да не отвеждат топлината толкова ефективно.

Възглавниците от мемори пяна също са вариант, като някои модели имат отвори за по-добра вентилация.

Няма една идеална възглавница

Според експерта изборът на възглавница е индивидуален и често изисква известни проби и корекции. Ако производителят предлага пробен период, той може да бъде полезен начин да се установи дали даден модел е подходящ.

Най-важното е възглавницата да осигурява удобна и стабилна позиция на главата и врата, съобразена с позата за сън, телосложението и матрака.