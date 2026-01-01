Правителството взе решение да прехвърли безвъзмездно на община Сандански правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, които се намират в местност Брестето в Сандански.

Терените са с обща площ 46 394 кв. м и ще бъдат използвани за разширяване на градския парк „Свети Врач“ с прилежаща инфраструктура към него.

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Проектът предвижда места за отдих и озеленяване, оформяне на бамбукова градина, градина в китайски стил, открита сцена с места за сядане, четири спортни игрища за свободно ползване с обслужваща сграда към тях, зоокът и места за свободно паркиране.

Имотите досега са били в управление на областния управител на Благоевград, но са с отпаднала необходимост. Община Сандански ще трябва да ги прехвърли обратно на държавата, ако до 5 години от придобиването им не изпълни предвиденото.

Съгласно решението на правителството областният управител на Благоевград трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на условията, при които се прехвърлят терените.