Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница „Медикус Алфа“ в Пловдив, съобщиха от ведомството.

Решението е взето след проверки и доклад на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), които са установили, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си.

"Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установените нарушения. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления. Болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. Това са обстоятелства, които не може да не бъдат отчетени. Лечебната дейност трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на лечебното заведение. РЗИ - Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града", обсниха от Министерство на здравеопазването.

Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, но обжалването не спира изпълнението ѝ.

Припомняме, че в началото на април 2025 година 6-годишното дете почина след дентално лечение именно в тази болница. Малкият Ангел имал кариеси и пулпити. След като няколко зъболекари отказали да го лекуват, родителите се съгласили това да се случи под пълна упойка. По случая Окръжната прокуратура в Пловдив е повдигнала обвинения и е предала на съд трима лекари - двама анестезиолози и един стоматолог. Паралелно с това Софийската градска прокуратура започна и отделно досъдебно производство, по което се разследват длъжностни лица от Министерството на здравеопазването във връзка с начина, по който денталната клиника в Пловдив е получила разрешителното си за дейност.