Шейсет и една годишна жена почина след нападение, извършено тази сутрин от ученик, в начално училище в село Сташков, окръг Жилина, заяви Петра Климешова, говорител на Оперативния център на службите за спешна медицинска помощ пред словашката новинарска агенция ТАСР.
Климешова добави, че при нападението са пострадали също едно дете и 44-годишна жена.
Tragedia w szkole podstawowej na Słowacji. Uczeń ósmej klasy zaatakował ostrym narzędziem swoich kolegów i nauczycieli. https://t.co/rLaodYga1i— PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) September 29, 2026
На мястото са се отзовали екипи на спешната помощ и на органите на реда.
„Екипи на въздушната спешна помощ транспортираха детето, което е в критично състояние, до болница в град Мартин. След първоначална обработка на раната, 44-годишната жена, която е с пробождане в гърдите, беше транспортирана по въздух до болница в Жилина. За съжаление, 61-годишната жена е получила наранявания, несъвместими с живота“, заяви Климешова.
🔴 Student attack at Slovak school kills one, wounds two— NewsTongue (@NewsTongueX) September 29, 2026
A student carried out an attack at a school in Staskov, northwestern Slovakia, on Tuesday, leaving a 61-year-old woman dead and two others injured.
One of the wounded, a 44-year-old woman, sustained a stab wound to the… pic.twitter.com/cGLkFP6vGO
Министърът на вътрешните работи Матуш Шутай Ещок, министърът на образованието, научните изследвания, развитието и младежта Томаш Друкер и министърът на здравеопазването Камил Шашко пътуват към мястото на инцидента.