Един от емблематичните кораби за разходки на туристи по Южното Черноморие е потънал снощи край Царево, съобщи „24 часа“.

Става въпрос за "Робинзон" на известния капитан Гунди, който от много години през лятото отплава от пристанището на града да вози летовници на едночасова разходка по морето.

Дървеният плавателен съд се е разбил в скалите близо до брега, около 02:00 ч. снощи. Засега не е ясно какво е причинило потъването на кораба, но според запознати е имало много силен шквал, който е обърнал кораба.

Хиляди туристи пазят спомени от разходките си по морето из красивите заливи на Южното Черноморие с "Робинзон", който се бе превърнал във визитна картичка на Царево. Корабчето се отдаваше под наем и за частни екскурзии с различна продължителност.