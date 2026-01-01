43-годишен видинчанин е задържан, след като е управлявал автомобил с 1,96 промила алкохол и е причинил катастрофа във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента на кръстовището между улиците „Железничарска“ и „Васил Левски“ в областния град е постъпил вчера около 12:30 часа. Установено е, че 43-годишният шофьор на личен лек автомобил „ВАЗ“ не е осигурил предимство и се е сблъскал с лек автомобил „Фиат“, управляван от 40-годишен мъж.

При тест с дрегер пробата на 43-годишния шофьор е отчела 1,96 промила. Мъжът е отказал да даде проби за изследване в МБАЛ – Видин и е задържан в полицейския арест за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет по надлежния ред.

Тестът за алкохол на шофьора, управлявал лекия автомобил "Фиат" е отрицателен.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието.

По случая е образувано бързо производство.