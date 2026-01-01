Във вторник над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 18°. През нощта срещу сряда от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява.

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Над планините облачността ще бъде значителна, най-високите върхове ще останат в облачния слой. На места ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

НИМХ

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 19°-21°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.