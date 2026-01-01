Кучета, котки и екзотични животни събраха десетки посетители във второто издание на Парада на домашните любимци в Младежкия парк в Русе, съобщиха от Общината.

Над 80 участници преминаха по червения килим заедно със своите стопани, с което инициативата отбеляза рекорден брой включили се. Събитието беше организирано от Сдружение „НАПРЕД“ с подкрепата на Общинска фондация „Русе - град на свободния дух“.

Община Русе

Официалното начало даде заместник-кметът на Русе Златомира Стефанова, която приветства участниците и техните стопани. „Грижата за домашния любимец учи на отговорност, внимание и отношение към другия. Подобни инициативи събират хората около любовта към животните и показват колко важни са те в ежедневието и семействата ни“, заяви Стефанова.

Община Русе

През деня животните се представиха в пет състезателни категории, а победителите бяха определени от жури в състав Деян Арабаджиев, собственик на зоомагазини „Дарси“, професионалният зоофризьор и собственик на Grooming Studio Gagi Галя Барбукова и предприемачът Радомир Рачев, управляващ „Любимците“ - PetMall Русе. Отличията на класираните бяха връчени от заместник-кмета Борислав Рачев.

Община Русе

При котките първото място спечели британската котка Поли със собственик Лилия Личкова. Втора се класира персийската чинчила Джорджо на Габриела Кръстева, а третото място зае Корделка на Любомир Недков.

Община Русе

В категория „Екзотични животни“ журито отличи заека Пухчо от породата „лъвска глава“ на Красимир Кръстев. Второто място беше за юрдечката Дъка на Мая Русанова, а трета се нареди зайчето Папи на Виктория Йорданова.

Мини пуделът Тоби на Владимир Стоянов стана победител при малките кучета. След него се наредиха кокер шпаньолът Монти на Анна Младенова и той пуделът Чара на Даная Попова.

Община Русе

При средните кучета първото място зае италианската хрътка Данте на Албена. Втори се класира кокер шпаньолът Хера на Анатолий Гавазов, а третата позиция беше за кокер шпаньола Ричи на Мелиса.

Сред големите кучета победител стана питбулът Цезар на Михаил Андреев. Доберманът Акос на Татяна се нареди втори, а третото място зае кане корсото Мая на Ивайла.

Община Русе

Всички победители получиха купи от Сдружение „НАПРЕД“, а за класираните на призовите места бяха осигурени подаръци от партньорите и спонсорите. Награди получиха и много от останалите участници.

Състезателната част беше допълнена от игри, демонстрации и музикални изпълнения.