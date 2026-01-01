До нашия синдикат достигна информация за предстоящи съкращения на служители, за които е констатиран процент неработоспособност с ТЕЛК, както и информация за предстоящи масови съкращения на държавни служители, които са упражнили правото си на пенсия без да прекратяват служебните си правоотношения. Категорично се противопоставяме на конюнктурното съкращаване на служителите с ТЕЛК-ови решения и изхвърлянето им на пазара на труда. Тези служители са получили заболяванията си (в голямата си част инфаркти, инсулти, диабет, невропатии) в резултат от лошите условия и напрегнатата работа в МВР. Това заявяват от Синдикален алианс „Сигурност“ в МВР в разпространено отворено писмо до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

От синдикалната организация добавят, че наистина, всеки от служителите във ведомството е кандидатствал за работа там, но не е кандидатствал за получаване на инфаркт или инсулт.

Настояваме, ако се предприемат мерки за съкращаване на такива служители, държавата да гарантира нормативно възможността те заемат други длъжности в МВР, или в държавните и общинските администрации при привилегировани условия. Евентуалното им съкращаване не трябва бъде самоцелно и безпринципно, наложено от икономическата и политическата конюнктура, се казва още в писмото.

От Синдикален алианс „Сигурност“ добавят, че в случай, че конструкцията на „работещия пенсионер“ вече е неприемлива за държавата, е достатъчно този нормативен ред да престане да функционира занапред, без да засяга заварените правоотношения. Тъй като държавните служители упражняват правото си на пенсия на около 55 години, то ако се приложи такъв подход, само след пет години няма да има нито един работещ пенсионер, като в същото време броят им ще намалява всяка година средно с около 20%, отбелязват от синдиката.

От организацията молят за среща и за незабавна информация, включително писмена, относно вижданията и плановете на МВР в тази посока.

Съкращения без анализ няма да се правят, но ще има оптимизация в структури с дублиращи се функции, така че да бъде уплътнена работата на министерството, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на среща със синдикатите в МВР през май тази година. Финансовото състояние на държавата е изключително тежко, от началото на годината са направени много разходи, с които настоящото правителство трябва да се справи, обясни Демерджиев. Той допълни, че необходимостта от затягане на финансовата дисциплина е продиктувана от управленски решения на предишни правителства.

Усилията са насочени към това да се излезе от тази тежка ситуация през 2026 година. Впоследствие ще се търси решение за определяне на справедлив и прозрачен начин за формиране на заплатите на държавните служители във всички сфери, заяви Демерджиев.