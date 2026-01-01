Лидерът на ДПС Делян Пеевски призова вътрешния министър Иван Демерджиев да представи цялата информация, с която разполага, във връзка с твърдения за обществени поръчки за мантинели, полети на Пеевски и предполагаеми корупционни схеми. От ДПС обявиха, че ще поискат две изслушвания на Демерджиев в Народното събрание.

„Иван Демерджиев се закани, че много скоро ще има отговори. Точно така, г-н Демерджиев! И аз това казвам - много скоро трябва да има отговори - цялата истина за моите полети, която е ясна и категорична! Цялата истина за мантинелите! Кой, какво и с кого е правил, откраднал и злоупотребил“, заяви Пеевски в позиция, разпространена от пресцентъра на ДПС.

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Той настоява да бъдат изяснени и обстоятелствата около подадени от партията сигнали до прокуратурата, свързани с Демерджиев.

„Но искаме и цялата истина за паспортите, за 411 имота на Демерджиев - сигнали, които сме подали към прокуратурата от месеци, по които цари оглушителна тишина! За тази тишина обясненията са ясни - или има политически чадър, или страх. Или и от двете. Което не е никак добър атестат за една европейска, демократична държава, в която институциите трябва да си вършат работата спокойно и свободно. А не да бъдат притискани и заплашвани или пък употребени за лична разправа с политически опоненти“, посочва лидерът на ДПС.

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Пеевски отправя и твърдения, че Демерджиев е коментирал информация за корупционни схеми, свързани с „върховете на ПБ елита“.

„Впрочем, напоследък Демерджиев коментирал на софра и на по чашка корупционни схеми от върховете на ПБ елита. Въпросът е дали ще има куража и доблестта да работи по тези сигнали, за да бъде разкрита цялата истина, или ще остане безопасен хартиен тигър“, заявява Пеевски.

От ДПС съобщиха, че парламентарната група ще внесе в Народното събрание предложение за изслушване на Иван Демерджиев във връзка с досъдебно производство, по което според съобщението на партията той е привлечен като обвиняем заради анекс по договор за изработването на лични документи.

От партията искат Демерджиев да бъде изслушан и по повод твърденията им за притежавани или контролирани от него и съпругата му дружества, чрез които, според ДПС, се притежават общо 411 имота – 7 апартамента и над 400 земеделски земи в Пловдивска област, посочени от партията като имоти на стойност около 16,3 млн. лева. От ДПС твърдят, че по случая са внесли сигнали в прокуратурата, по които няма движение.

Второто предложение на парламентарната група ще бъде за изслушване на вътрешния министър относно изнесени данни за обществени поръчки за монтиране на мантинели.

ДПС настоява да бъде представена и наличната информация относно твърдения за насочване на средства, платени по такива поръчки, към финансиране на полети на Делян Пеевски. Партията иска да бъдат изяснени размерът на разходите за полетите, начинът на фактурирането им, лицата, които са ги платили, както и данни за свързани с тях лица.