Полският премиер Доналд Туск заяви, че руските атаки по граничещите с Полша райони на Украйна са станали постоянна величина, като полски военновъздушни сили излитат по тревога всяка нощ, предаде ДПА.

В изказването си на заседание на правителството във Варшава Туск заяви, че руските атаки по региона са придобили "постоянен характер" и предупреди, че страната му е изправена пред трудни седмици и месеци.

При нападение с дронове вчера беше поразена украинска територия близо до контролно-пропускателния пункт Дорохуск-Яходин, по данни на полското правителство. Според украински източници взривната вълна е повредила сграда на граничния пункт.

През последните две седмици руски дронове неведнъж поразиха цели на украинска територия в близост до същия граничен пункт. Пътнически влак, пътуващ от Киев за Варшава, беше засегнат от удар в същия район.

Полското правителство е обвинява Москва, че ескалира войната в Украйна.