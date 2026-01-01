Един е регистрираният кандидат за кмет на Полски Тръмбеш - Росен Русанов, издигнат от Инициативен комитет, според решение на Общинската избирателна комисия (ОИК), публикувано на сайта ѝ.

Частични избори ще се проведат в община Полски Тръмбеш на 18 октомври, след като през април дългогодишният кмет Георги Чакъров стана депутат от "Прогресивна България". Кандидатът за кмет Росен Русанов е бивш заместник-кмет в мандата на Чакъров и до момента е временно изпълняващ длъжността кмет.

С решение №175 на ОИК – Полски Тръмбеш е определен и номерът в бюлетината за местните избори за кмет на Полски Тръмбеш. Росен Русанов, издигнат от Инициативен комитет като независим кандидат за кмет на общината, е под номер 15.

Частични избори на 18 октомври ще има и в село Масларево, община Полски Тръмбеш. Кандидатите за кмет на населеното място регистрирани в ОИК са двама - Петранка Маринова, издигната от Коалиция от партии (КП) „БСП – Обединена левица, и Йордан Йорданов, подкрепен от КП „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Според информация на официалната интернет страница на Централната избирателна комисия (ЦИК) местни избори на 18 октомври ще се проведат в общо 14 населени места в страната. Само в Полски Тръмбеш ще се гласува за общински кмет, останалите частични избори са за кмет на кметство.