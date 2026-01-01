Президентът на Република България Илияна Йотова издаде указ за насрочване на частични избори за кмет на община Полски Тръмбеш. Жителите ще избират нов кмет на 18 октомври, съобщиха от общинската администрация.Общинската избирателна комисия (ОИК) в Полски Тръмбеш ще започне работа в началото на септември. Срокът за регистрация на кандидатите в ОИК е 25 дни преди изборния ден.

Указът за насрочване на частичен избор за кмет е обнародван в „Държавен вестник“ на 19 май. Той е издаден на 13 май на основание Конституцията на Република България и Изборния кодекс.

Предсрочните избори за общински кмет на Полски Тръмбеш са заради предсрочното прекратяване на шестия мандат на кмета Георги Чакъров, който сега е депутат от политическа партия „Прогресивна България” и участва в парламентарната комисия по бюджет и финанси. Той е третият депутат от Полски Тръмбеш от зората на демокрацията след Силвия Трифонова и Валентина Димова, допълниха от Общината.

Временно изпълняващ длъжността кмет на община Полски Тръмбеш, до изборите на 18 октомври, е Росен Русанов, който бе заместник-кмет.