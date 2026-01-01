Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с представители на търговските вериги, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Разговорът ще се състои днес в сградата на Министерския съвет от 17 часа.

Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните, допълват от МС.