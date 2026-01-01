Част от моста над река Сава на граничния пункт Градишка в северозападната част на Босна и Херцеговина се срути, поради което движението на леки автомобили и пешеходци беше преустановено, съобщи Босненско-херцеговинският автомобилен клуб. Няма пострадали.

Става въпрос за един от най-натоварените гранични пунктове между Босна и Херцеговина и Хърватия.

Новият граничен пункт в Градишка трябваше да бъде открит още през декември миналата година, но това не се случи заради липсата на споразумение в Управителния съвет на Управлението за непряко данъчно облагане на Босна и Херцеговина относно промени в правилника за вътрешната организация, необходими за разпределянето на митнически служители на новия пункт.

Срещу промените гласува Зияд Кърнич, член на Управителния съвет от квотата на експертите, назначени от правителството на Федерация Босна и Херцеговина. На заседанието на 10 декември той за четвърти път се противопостави на дневния ред, включващ тази точка.

Управлението за непряко данъчно облагане събира данъци върху вноса, митническите процедури, търговията със стоки и услуги, както и ДДС, след което средствата се разпределят между държавния бюджет и бюджетите на двете ентитети - Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина.

Кърнич заяви пред медиите, че настоява Управителният съвет първо да приеме ново решение за разпределението на приходите от ДДС между ентитетите и окръг Бръчко.

По думите му Република Сръбска трябва да изплати на Федерация Босна и Херцеговина около 100 милиона конвертируеми марки, или приблизително 50 милиона евро, заради разлика между събраните и изплатените средства.

Решенията в Управителния съвет се вземат единодушно.

Прокуратурата на Босна и Херцеговина е образувала дело срещу Зияд Кърнич заради съмнения, че е блокирал приемането на актове, необходими за функционирането на новия граничен пункт при Градишка.

От прокуратурата съобщиха за Радио Свободна Европа, че е образуван предмет и е възложен на прокурор за проверка на основателността на сигнала.

Кърнич е подаден на прокуратурата от Търговската камара на Република Сръбска, потвърди председателят ѝ Горан Рачич.

Новият мост над Сава, който свързва Босна и Херцеговина и Хърватия при Градишка, е завършен преди три години и половина.

Съоръжението е дълго 426 метра и е на стойност 19 милиона евро. Европейският съюз е участвал във финансирането с 3,2 милиона евро безвъзмездни средства и заем от 5,6 милиона евро от Европейската инвестиционна банка.