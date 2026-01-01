Американски лекар се е заразил с вируса ебола "по време на работата си в Демократична република Конго", съобщиха Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (АЦКПЗ), основната здравна агенция в САЩ, предаде Франс прес.

Този човек "е развил симптоми през уикенда и е дал положителна проба късно в неделя", а в момента се предприемат мерки за прехвърлянето му в Германия за лечение, заяви Сатиш Пилай - служител, отговарящ за справянето с ебола в АЦКПЗ.

Агенцията обяви 30-дневно спиране на влизането в Съединените щати за пътници, които са посетили райони с продължаваща епидемия от вируса. Ограничението не се отнася за граждани на Щатите по националност или лица с постоянно пребиваване, които се завръщат от засегнатите от ебола райони.

В изявление, публикувано на уебсайта на АЦКПЗ, пише, че ще се въведат „ограничения за влизане“ за пътници, които не притежават американски паспорт, ако са пребивавали в последните 21 дни в Уганда, Демократична република Конго или Южен Судан. Тези ограничения, въведени съгласно разпоредба по „Тайтъл 42“ (Title 42) - политика, която позволява на САЩ да отказват влизане на определени лица с цел защита на общественото здраве - ще бъдат в сила един месец.