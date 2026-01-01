Прокуратурата внесе протест срещу мерките за неотклонение, наложени от Софийски районен съд спрямо четиримата, които са обвиняеми за имотна измама, съобщиха от обвинението.

Четиримата са обвинени за това, че от неустановена дата до 5 март в София, обвиняемите са въвели в заблуждение мъж, че при сключване на договор за продажба на притежаван от него апартамент в кв. "Люлин", ще погасят кредитите му.

Обвиняемите казали на пострадалия, че ще му бъде учредено пожизнено право на ползване на горецитирания имот и с това му причинили имотна вреда.

За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 6 години. Мъжете са били задържани за 72 часа. На 16 май е било внесено искане за постоянен арест спрямо четиримата.

По време на заседанието съдебният състав на Софийски районен съд наложи на двама „подписка“, а другите остави без мерки за неотклонение. На 18 май прокуратурата внесе протест в Софийски градски съд и поска от съда спрямо тях да бъде взета мярка „задържане под стража“.

Междувременно наблюдаващият прокурор даде указания за извършването на други процесуално следствени действия и възложи извършването на данъчни ревизии на физически и юридически лица.

Разследването по случая продължава.