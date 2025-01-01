Прокуратурата обвини и задържа 52-годишен мъж и 49-годишна жена за опит за имотната измама в София, съобщиха от полицията.

Припомняме, че на 16 декември на ул. “Княз Борис I”, в кантората на нотариус, обвиняемите са се ползвали от неистински официален документ - нотариален акт.

Арест при сделка: Полицията спря имотна измама за стотици хиляди в София

На него му е бил е придаден вид, че е автентичен и е подписан от друг нотариус на 3 октомври 1989 г. и че мъжът е собственик на недвижим имот в район „Студентски“, жк. „Малинова долина“ - с площ 760,00 кв. метра.

Двамата са арестувани за 72 часа, като предстои да има бъде поискан постоянен арест.