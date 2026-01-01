Министерският съвет ще проведе заседание в петък, 9 януари, от 10 ч., съобщиха от правителствената пресслужба.
В дневния ред са 18 точки, сред които:
- проект на Решение за възлагане на министъра на електронното управление да проведе обществена поръчка за осигуряване на продукти на „Майкрософт“ за нуждите на държавната администрация;
- проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за даване на съгласие за апортирането му в капитала на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.
- проект на Решение за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, и за безвъзмездното им прехвърляне в собственост на община Пловдив, област Пловдив.
