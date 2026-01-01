Министерският съвет прие решение, с което предлага на президента да бъде освободена г-жа Селвер Халил, посланик на Република България в Република Естония със седалище в София, и да бъде назначена г-жа Зорница Апостолова, посланик на Република България в Република Финландия, и за посланик в Република Естония със седалище в Хелзинки.

Осигуряването на активно дипломатическо представителство на България за Естония е от съществено значение в стремежа за по-нататъшно задълбочаване на дипломатическите отношения.

Решението да бъде възстановена практиката България да се представлява в дипломатическите си отношения с Естония от посолството си в Хелзинки, Република Финландия, ще допринесе за по-активното и оперативно взаимодействие на политическо ниво с държавата на вторична акредитация предвид географската близост на задграничното ни представителство в Хелзинки до Република Естония.