Най-възрастната мечка в Софийския зоопарк – хималайската мечка Деси, навърши 38 години. Това съобщиха от Зоологическата градина в София във Фейсбук.

Деси живее в Мечкарника, където обитава няколко вътрешни пространства, съобразени със състоянието ѝ. Тя е на пределна възраст – в природата хималайските мечки живеят средно до около 25 години, а при отглеждане в зоологически градини до приблизително 35 години, посочват от зоопарка. Поради напредналата ѝ възраст мечката е сляпа и по-бавноподвижна, което налага специални грижи и повишено внимание от страна на гледачите.

По повод рождения ѝ ден служителите на зоопарка поднесоха на Деси торта, приготвена от любимите ѝ плодове.

Мечката е родена през 1988 г. в зоопарка в град Лодз, Полша. По данни на ZIMS (Zoological Information Management System), цитирани от столичната зоологическа градина, Деси е една от най-възрастните хималайски мечки, отглеждани в зоопарк.

От Софийския зоопарк отправиха поздрав към своята дългогодишна обитателка с пожелание за спокойни дни и добро здраве.