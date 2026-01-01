44-годишен самокатастрофира с лекия си автомобил „Фолксваген“ на улица „Иван Вазов“ в град Белене, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Сигнал за инцидента е постъпил на 2 март около 19:30 часа. Местопроизшествието незабавно е посетено от полицейски служители. При огледа е установено, че при маневра заобикаляне на неправилно паркиран товарен автомобил „Фолксваген“ се е ударил в предната му дясна част.

Нанесени са материални щети и по двете коли. След произшествието водачът е напуснал и е оставил управлявания от него автомобил в непосредствена близост на паркинг в междублоково пространство в града. Установен е и при проверка с техническо средство, уредът е показал над 1.2 промила алкохолна концентрация.

Предоставил е кръвни проби за анализ. Задържан е за срок до 24 часа. Сезирана е Районната прокуратура в Плевен и е образувано бързо производство.