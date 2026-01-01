Възрастен жител е загинал при пожар в дома си в ломската местност „Садовете“. На 3 март около 2,30 ч. възникнал пожар в двуетажна масивна вила, собственост и обитавана от 76-годишен ломски жител.

Огънят напълно унищожил обзавеждането и покривната конструкция на къщата. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, която извършила оглед. В една от стаите на първия етаж била открита съборена на земята печка на твърдо гориво, а в непосредствена близост до нея и силно обгорял труп, за който се предполага, че е на собственика на имота.

Трупните останки са транспортирани до МБАЛ Монтана за извършване на аутопсия. По слуая е образувано досъдебно производство.

Междувременно служители на полицията в Якимово работят по разкриването на палеж в необитаем имот в село Якимово. На 2 март между 6 и 9 часа било проникнато в трайно необитаема къща, собственост на фондация.

В една от стаите и в кошара в двора бил запален огън, вследствие на което изгорели стари дрехи, мебели и част от покривната конструкция на къщата, както и част от тавана на помещението в стопанска постройка.

На местопроизшествието е извършен оглед и образувано досъдебно производство.