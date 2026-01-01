21-годишен осъждан и криминално проявен варненец откърти и открадна метални тръби от железопътно депо във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Той е задържан в ареста на Трето Районно управление във Варна.

Автопатрулът на районното забелязал мъж, който бута товарна количка по улицата. Униформените го спрели за проверка и установили, че в ръчната платформа имало натоварени осем метални тръби, с различна дължина.

В хода на проверката пристигнали служители на ЖП, които заявили, че тръбните изделия са били изкъртени и откраднати от депо на националния превозвач. Работата, по образуваното досъдебно производство, продължава под наблюдение на прокуратурата.