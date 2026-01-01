На 3 март в 14:40 ч. на тел. 112 е подаден сигнал за сбиване и повреден автомобил на ул. „Стара планина“ в кв. „Нов път“ във Видин, съобщиха от Облатната дирекция на МВР - Видин.

На място пристигналите полицейски служители установили лек автомобил „Мерцедес“ с частично счупени стъкла и деформации по купето. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието.

От първоначалните оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия е изяснено, че автомобилът се е движел по улицата, когато лек автомобил „Ауди“ препречил пътя му. От него слезли трима мъже, които с твърди предмети започнали да нанасят удари по колата и по водача ѝ – 45-годишен мъж от с. Арчар.

При медицинските прегледи са установени натъртвания и отоци по левите крайници на шофьора, както и рана на лявата длан на 20-годишната му дъщеря, която се опитала да предотврати нападението.

В ареста на РУ-Видин за срок до 24 часа е задържан 30-годишен жител на Видин, съпричастен към деянието. Установяването на другите участници продължава. Уведомена е прокуратурата. По случая е образувано досъдебно производство, а работата на разследващите продължава.