САЩ повишиха нивото на предупреждението за пътуване до Кипър и призоваха гражданите си да преразгледат плановете си за посещение на средиземноморската островна държава. Държавният департамент разреши на служители на правителството на САЩ, които не изпълняват ключови функции, както и на членовете на техните семейства да напуснат страната заради рискове за сигурността.

Британският премиер Киър Стармър съобщи, че Великобритания изпраща разрушител на Кралските военноморски сили, оборудван с управляеми ракети, както и хеликоптери, способни да свалят дронове, в Кипър след нападения на Иран срещу британската база RAF Акротири на острова.

В ранните часове на 2 март 2026 г., малко след полунощ, британската военновъздушна база Акротири в Кипър стана обект на предполагаем удар с безпилотен летателен апарат тип „Шахед“, за който се твърди, че е ирански. Това нападение, причинило ограничени щети на пистата, предизвика незабавна реакция от страна на замесените държави.Същия ден, 2 март 2026 г., малко след 12:00 ч., в базата Акротири бе обявена „заплаха за сигурността“. В резултат на това персоналът на базата е получил инструкции да се прибере по домовете си и да остане на закрито, а гражданското летище в Пафос е било евакуирано след засичането на подозрителен обект от радар. Тези действия подчертаха остротата на ситуацията. По-късно същия ден, британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че две ирански ракети са били изстреляни към Кипър и са прехванати, информация, която кипърският му колега Василис Палмас категорично отрече, подчертавайки необходимостта от прецизна верификация.В отговор на тези събития, правителствата предприеха конкретни действия.

Държавният департамент на САЩ повиши нивото на предупреждението за пътуване до Кипър и разреши на неключовия правителствен персонал и членовете на техните семейства да напуснат страната поради рискове за сигурността.