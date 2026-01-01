Служебният министърът на земеделието и храните Иван Христанов няма да бъде изслушан в парламента заради неотложни ангажименти. ИТН призова президента Илияна Йотова да поиска незабавно оставката на служебния министър на земеделието.

Това заяви Станислав Балабанов от ИТН пред журналисти в парламента.

По думите му е недопустимо пореден министър "да ни гледа в очите и да ни лъже".

В Министерството на земеделието е получен сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност

Балабанов обяви, че от партията ще отидат в Министерството на земеделието, за да проведат публично изслушване с Иван Христанов.

Припомняме, че миналата седмица от ИТН прочетоха декларация с информация за служебния министър Иван Христанов и негови назначения в Българската агенция за безопасност на храните и в политическия му кабинет. От партията още тогава призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.