Експлозия разтърси днес североизточната част на Техеран, предаде Франс прес, като се позова на свой журналист, намиращ се на терен.
Днес е петият ден на ударите, нанасяни от Израел и САЩ. Иран отвръща, като нанася свои удари по свързани с тези страни цели в Близкия изток, обобщава АФП.
Israeli military says it had begun a fresh wave of strikes on Tehran on Wednesday, as media reported an explosion in the northeast of the Iranian capital

Иранската държавна телевизия потвърди информацията за експлозия, без да съобщи подробности. Над района на експлозията се издига облак дим, а към 11:15 ч. (9:45 ч. българско време) се чуха звуци от преминаването на военни самолети.