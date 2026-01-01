Експлозия разтърси днес североизточната част на Техеран, предаде Франс прес, като се позова на свой журналист, намиращ се на терен.

Днес е петият ден на ударите, нанасяни от Израел и САЩ. Иран отвръща, като нанася свои удари по свързани с тези страни цели в Близкия изток, обобщава АФП.

Иранската държавна телевизия потвърди информацията за експлозия, без да съобщи подробности. Над района на експлозията се издига облак дим, а към 11:15 ч. (9:45 ч. българско време) се чуха звуци от преминаването на военни самолети.