Партия МЕЧ се регистрираха за изборите през април.

Лидерът им Радостин Василев все още е блокиран в Дубай заради кризата в Близкия изток и блокираните полети. Той ще се прибере утре или при първа възможност, посочиха неговите съпартийци.

Кирил Веселински заяви пред медиите, че за МЕЧ непреодолима линия са Делян Пеевски и Бойко Борисов. "Няма да видите членове на МЕЧ рамо да рамо до отличниците на Бойко Борисов, които се разследват за източване на евросредства", каза той.

МЕЧ ще бъде в следващия парламент, категоричев бе Веселински.

Той отправи критики и посочи, че парламентарно представените партии е трябвало да присъстват на Съвета за сигурност при премиера Андрей Гюров.

"България е парламентарна република и председателите на парламентарните групи трябва да бъдат запознати с обстановката, за да се успокои обществото. Сигурността на българските граждани в Близкия изток - Израел, ОАЕ, Оман, е застрашена заради войната и ядрените потенциали на засегнатите държави. Именно затова трябва да бъде свикан Съвет национална сигурност, който да обхване всички парламентарно представени партии, защото избирателите очакват те да ги информират и да участват във вземането на решения. В противен случай остава усещането, че решения се взимат зад гърба на гражданите, което поражда притеснение и недоверие", категоричен бе той.