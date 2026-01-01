Иран няма намерение да води преговори със Съединените щати и може да продължи войната в Близкия изток толкова дълго, колкото е необходимо. Това заяви пред държавната телевизия Мохамад Мохбер, високопоставен съветник на покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Той подчерта, че Техеран „няма доверие на американците и няма основа за каквито и да било преговори с тях“.

„Можем да продължим войната толкова дълго, колкото пожелаем“, добави Мохбер.

Преди военните действия, между Техеран и Вашингтон се проведоха пет кръга непреки преговори с посредничеството на Оман. Тези разговори, водени с цел ограничаване на ядрената програма на Иран, бяха белязани от ключовото изискване на САЩ Иран да се откаже от програмата си за обогатяване на уран. Иран последователно е отхвърлял това искане, настоявайки, че програмата му е с изцяло мирни цели.Ситуацията ескалира рязко с **дванадесетдневната въздушна война**, когато през изминалия месец Израел и САЩ нанесоха удари по ирански ядрени обекти. В отговор, Иран предприе ответни удари с ракети и дронове по Израел и американски военни бази в региона. Тази ескалация, включваща значителни военни действия, доведе до съобщения за стотици жертви и хиляди ранени.В отговор на тези събития и липсата на напредък в преговорите, Франция, Германия и Великобритания обявиха конкретна политика за задействане на механизма за връщане на санкциите на ООН срещу Иран до края на август, ако не бъде постигнат осезаем напредък към споразумение. В Женева се състоя третият кръг от преговори между Техеран и Вашингтон", отново с посредничеството на Оман, за иранската ядрена програма. Тези разговори, въпреки че бяха определени от иранския външен министър като „най-интензивната“ среща с американците, приключиха без постигнато споразумение по основните въпроси. Сега високопоставени ирански служители публично заявяват липсата на доверие и нежелание за преговори, което пряко ни води до настоящата ситуация.